Албон: повезло, что не было большой аварии. Внутри машины не так весело, как по телевизору

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал сложные условия на трассе в квалификации Гран-при Турции, где он занял четвёртое место.



«Могу понять, почему люди получают удовольствие от такой квалификации. Я бы тоже наслаждался, если бы не пилотировал. Могу сказать, что внутри машины это не так весело, как по телевизору. Когда на мокрой трассе переключаешься на шестую или даже седьмую передачу, колёса начинают проскальзывать, а машина аквапланирует по трассе, это не очень весело.



Тут прежде всего речь идёт об опасности. Думаю, нам очень повезло, что сегодня не было большой аварии. У нас были близкие к этому моменты в третьем повороте.



Мне нравятся сложные условия, но в то же время, вероятно, это прежде всего шаг в сторону слишком опасной ситуации.



Мой четвёртый результат немного расстроил, потому что весь уик-энд получался весьма сильным. Я был доволен тем, как всё шло. Так что, в каком-то плане, четвёртое место — это хуже, чем должно было быть», — приводит слова Албона Motorsport.