Хэмилтон: самая неприятная квалификация в моей карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, которую он закончил на шестой позиции.
«Трасса просто ужасная. Будто едешь по льду. По какой-то причине кто-то смог заставить свои шины работать лучше, чем мы. Эту трассу просто испортили обновлённым асфальтом, сделали заезды сложными для всех. Честно говоря, этот уик-энд — просто кошмар, сцепление с трассой — худшее, что я испытывал за годы гонок. Определённо, это одна из самых неприятных, если не самая неприятная квалификация в моей карьере», — приводит слова Льюиса Хэмилтон GrandPrix247.
Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Турции завоевал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Стролла Серхио Перес.
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