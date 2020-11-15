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ФИА — о работе эвакуатора во время второго сегмента квалификации: это было не по сценарию

ФИА — о работе эвакуатора во время второго сегмента квалификации: это было не по сценарию
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси признался, что работа эвакуатора во время старта второго сегмента квалификации не входила в планы.

«Мы выпустили машины с пит-лейна, потому что эвакуатор уже ехал к зоне, в которой он мог покинуть пределы трассы и уехать за барьер. Решение было основано на тех данных, что передали наблюдатели на месте, эвакуатор должен был покинуть трассу до того, как болиды доберутся до восьмого поворота, в котором он находился.

Как только стало понятно, что эвакуатор не успевает, мы расширили зону с двойными жёлтыми флагами, чтобы замедлить гонщиков. Понятно, что это был не тот сценарий, на который мы рассчитывали, и мы понимаем, что могли действовать иначе, задержав машины в боксах. Думаю, мы пересмотрим эти процедуры, чтобы такая ситуация в будущем не повторилась», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.

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