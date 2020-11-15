Гасли грозит старт с пит-лейн

Технический делегат ФИА Джо Бауэр обратился к стюардам Гран-при Турции с сообщением о спорной ситуации с машиной Пьера Гасли, сообщает Motorsport. Сообщается, что «Альфа Таури» попросила ФИА о замене силовой установки на машине француза.



Машина была разобрана, двигатель внутреннего сгорания и радиаторы были сняты, однако утром команда решила отозвать свою просьбу. Сообщается, что машина оказалась разобрана до той стадии, на которой ФИА уже не может подтвердить соответствие всех других компонентов машины той спецификации, что была во время квалификации.



По мнению ФИА, работа с машиной в ночное время была вызвана работой над другими проблемами. Если ФИА подтвердит, что спецификация узлов была изменена, то команда будет обвинена в изменении условий закрытого парка и Гасли будет стартовать с пит-лейн.