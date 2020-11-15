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Джовинацци вылетел в гравий на установочном круге, его болид вытащил кран

Джовинацци вылетел в гравий на установочном круге, его болид вытащил кран
Авто / Формула-1 0

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци вылетел во время установочного круга Гран-при Турции и застрял в гравии. Итальянскому пилоту удалось вернуться на трассу только благодаря помощи эвакуационного крана. Во время контакта со стеной итальянец повредил переднее антикрыло.

По итогам квалификации Джовинацци показал десятый результат.

После тринадцатого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 13-й позиции.

Начало гонки запланировано на 13:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Турции — 2020. Онлайн-трансляция гонки

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