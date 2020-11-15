Гасли оштрафован. Полная стартовая решетка Гран-при Турции с учётом наказания Пьера

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли был оштрафован за нарушение режима «закрытого парка» командой и будет стартовать с последней позиции на Гран-при Турции. Штраф Гасли стал уже четвёртым по итогам квалификации Гран-при Турции. «Чемпионат» представляет вашему вниманию стартовую решётку Гран-при Турции.

Кроме того, боксы не успели покинуть оба болида «Уильямса», поэтому примут старт с последних позиций с пит-лейн.

Стартовое поле Гран-при Турции с учётом штрафов Расселла и Сайнса



1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

4. Александер Албон («Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо («Рено»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Эстебан Окон («Рено»)

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

9. Валттери Боттас («Мерседес»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Себастьян Феттель («Феррари»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Ландо Норрис («Макларен»)

15. Карлос Сайнс («Макларен»)

16. Даниил Квят («Альфа Таури»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Джордж Расселл («Уильямс»).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Турции Формулы-1.