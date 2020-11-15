Расселл попал в аварию, заезжая на пит-лейн на установочном круге

Перед стартом Гран-при Турции Формулы-1 случилась уже вторая авария. На мокрой и скользкой трассе британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл не сумел вписаться на пит-лейн и сломал переднее антикрыло. Кроме того, команде необходимо проверить, не получила ли повреждений передняя подвеска его автомобиля. При этом Расселлу удалось покинуть место инцидента и всё-таки заехать на пит-лейн.

Ранее на установочном круге в гравий вылетел итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, он сломал переднее антикрыло своего болида и застрял в гравии. Итальянцу помогли маршалы — с помощью крана он вытащили автомобиль из гравия.



С поул-позишен гонку Гран-при Турции начнёт канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Турции Формулы-1.