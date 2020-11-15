Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1, сравнявшись с рекордом Михаэля Шумахера

На автодроме в Стамбуле завершился Гран-при Турции Формулы-1. Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м. Его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу на 13-й позиции.
Напарник Хэмилтона Валттери Боттас пришёл к финишу только на 14-й позиции, не набрав очков. Благодаря этому отрыв Хэмилтона от Боттаса достиг 110 очков, что позволило Хэмилтону стать чемпионом мира досрочно, за три гонки до конца сезона.
Этот титул стал для Хэмилтона седьмым в карьере, он сравнялся по этому показателю с рекордсменом Михаэлем Шумахером.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 307 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 197 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 170 очков
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 100 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 97 очков
6. Даниэль Риккардо («Рено») — 96 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 75 очков
8. Ландо Норрис («Макларен») — 74 очка
9. Александер Албон («Ред Булл») — 70 очков
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63 очка
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 59 очков
12. Эстебан Окон («Рено») — 40 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33 очка
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26 очков
15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 10 очков
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4 очка
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка
18. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
21. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.
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