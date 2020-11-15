«Феррари» оторвалась от «Альфа Таури» в Кубке конструкторов и отстаёт от «Рено» на 6 очков

На автодроме в Стамбуле завершился Гран-при Турции Формулы-1. Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третьим финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

«Феррари», набрав 27 очков по итогам гонки, оторвалась от «Альфа Таури» в Кубке конструкторов и теперь отстаёт от «Рено» всего на шесть очков в споре за пятое место.

Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 307 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 197 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 170 очков

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 100 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 97 очков

6. Даниэль Риккардо («Рено») — 96 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 75 очков

8. Ландо Норрис («Макларен») — 74 очка

9. Александер Албон («Ред Булл») — 70 очков

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63 очка

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 59 очков

12. Эстебан Окон («Рено») — 40 очков

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33 очка

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26 очков

15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 10 очков

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4 очка

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка

18. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

21. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.



Кубок конструкторов. Общий зачёт



1. «Мерседес» — 504 очка

2. «Ред Булл» — 240 очков

3. «Рейсинг Пойнт» — 154 очка

4. «Макларен» — 149 очков

5. «Рено» — 136 очков

6. «Феррари» — 130 очков

7. «Альфа Таури» — 89 очков

8. «Альфа Ромео» — 8 очков

9. «Хаас» — 3 очка

10. «Уильямс» — 0 очков.