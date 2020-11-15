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На подиуме Гран-при Турции перепутали флаги Феттеля и Переса

На подиуме Гран-при Турции перепутали флаги Феттеля и Переса
Авто / Формула-1 0

Подиумная церемония Гран-при Турции Формулы-1 не обошлась без небольшой протокольной ошибки. Когда три лучших пилота гонки — Льюис Хэмилтон, Серхио Перес и Себастьян Феттель — заняли места на трёх ступеньках подиума, выяснилось, что лишь над Хэмилтоном располагается правильный флаг — Великобритании. При этом над занявшим второе место Пересом на экране показали флаг Германии, а над финишировавшим третьим Себастьяном Феттелем виртуально «висел» флаг Мексики.

Стоит отметить, что ошибку допустили не ответственные за флаги, а те, кто располагал местами ступеньки подиума: обычно место для финишировавшего вторым располагается по правую руку от победителя гонки — поэтому именно там и был расположен флаг Мексики.

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