Хэмилтон: семь титулов — это невообразимо
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от завоевания седьмого титула чемпиона мира.
«Нет слов. Думаю, я должен начать со слов благодарности всем ребятам здесь и на заводе за предоставленную ими возможность. Я не смог бы этого сделать, если бы не присоединился к этой команде. Наш путь был просто колоссальным.
Знаю, часто говорю, что это превосходит самые смелые мечты, но всю жизнь я втайне мечтал об этом. Это казалось невероятным. Помню, видел, как Михаэль выигрывал свои титулы. Даже завоевать один, два или три титула — очень сложно.
Семь титулов — это просто невообразимо. Думаю, это не последнее, что мы можем сделать вместе, я и команда», — приводитслова Льюиса Хэмилтона BBC.
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