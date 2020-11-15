Хэмилтон: семь титулов — это невообразимо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от завоевания седьмого титула чемпиона мира.



«Нет слов. Думаю, я должен начать со слов благодарности всем ребятам здесь и на заводе за предоставленную ими возможность. Я не смог бы этого сделать, если бы не присоединился к этой команде. Наш путь был просто колоссальным.



Знаю, часто говорю, что это превосходит самые смелые мечты, но всю жизнь я втайне мечтал об этом. Это казалось невероятным. Помню, видел, как Михаэль выигрывал свои титулы. Даже завоевать один, два или три титула — очень сложно.



Семь титулов — это просто невообразимо. Думаю, это не последнее, что мы можем сделать вместе, я и команда», — приводитслова Льюиса Хэмилтона BBC.