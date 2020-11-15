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Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Турции Формулы-1

Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Турции Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Турции на стационарном автодроме «Истанбул-парк». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Немец занял в квалификации только 12-е место и стартовал в гонке 11-м после штрафа Ландо Норриса, но в гонке уже на старте отыграл целый ряд позиций. Перед финишем Феттель занимал четвёртое место, однако воспользовался ошибкой напарника, Шарля Леклера, и финишировал третьим.

На подиум Гран-при Турции Формулы-1 вместе с Феттелем поднялись гонщик «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, а также мексиканский представитель «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Россиянин Даниил Квят финишировал 12-м.

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