Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Турции Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Турции на стационарном автодроме «Истанбул-парк». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Немец занял в квалификации только 12-е место и стартовал в гонке 11-м после штрафа Ландо Норриса, но в гонке уже на старте отыграл целый ряд позиций. Перед финишем Феттель занимал четвёртое место, однако воспользовался ошибкой напарника, Шарля Леклера, и финишировал третьим.



На подиум Гран-при Турции Формулы-1 вместе с Феттелем поднялись гонщик «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, а также мексиканский представитель «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Россиянин Даниил Квят финишировал 12-м.