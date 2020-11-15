Перес: сказал команде, что если проеду ещё один круг на этих шинах, то они взорвутся

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился впечатлениями от Гран-при Турции, который он закончил на второй позиции.



«Сказал команде, что если проеду ещё один круг на этих шинах, то они взорвутся. Под конец гонки вибрация была очень сильной. Но, думаю, это сделало нашу гонку. Команда проделала фантастическую работу со стратегией в гонке. Льюис сегодня был очень силён, но нам удалось достичь отличного результата.



Почти ничего не видел в своих зеркалах, потому что они были в тумане, а затем увидел, как ко мне подъехал Макс, в затем исчез. Не знал, как близко ко мне Шарль, в итоге на последнем круге мы провели отличное сражение. Он обогнал меня в девятом повороте, но мне удалось контратаковать в 11-м. Мы показали сильный результат.



Думаю, нужно стараться от этапа к этапу, поскольку вы хороши настолько, насколько хороша ваша последняя гонка. Мне важно закончить сезон на высоком уровне, но остальное зависит не от меня», — приводит слова Переса BBC.