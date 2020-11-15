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Хэмилтон: я проиграл титул на пит-лейн, но извлёк урок в 2007 году

Хэмилтон: я проиграл титул на пит-лейн, но извлёк урок в 2007 году
Авто / Формула-1 0

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания седьмого титула чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1».

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам, семье. Мы мечтали об этом, когда я был молод. Очень важно для детей видеть цель и не случшать никого, кто считает, что ты не сможешь чего-то достичь. Нужно следовать за мечтой и никогда не сдаваться.

Я проиграл титул на пит-лейн. Но извлёк урок в 2007 году. Держал всё под контролем сегодня и планировал справиться с дождём, если он вдруг начнётся», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.

Этот титул стал у Хэмилтона седьмым в карьере, он сравнялся по этому показателю с рекордсменом — Михаэлем Шумахером.

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