Леклер: моя ошибка стоила нам второго места

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Турции. Леклер шёл на третьем месте, однако ошибся при обгоне Серхио Переса и пропустил мексиканца вперёд. Помимо Переса Леклера обогнал и Себастьян Феттель.



«Очень разочарован. Мы были очень быстры, но моя ошибка на последнем круге стоила нам второго места. С другой стороны, рад за Себа. Был очень сложный сезон, и он заслуживает места на подиуме», — написал Шарль Леклер в своём «твиттере».



Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м. Его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу на 13-й позиции.