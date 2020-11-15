Леклер: моя ошибка стоила нам второго места

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Турции. Леклер шёл на третьем месте, однако ошибся при обгоне Серхио Переса и пропустил мексиканца вперёд. Помимо Переса Леклера обогнал и Себастьян Феттель.
«Очень разочарован. Мы были очень быстры, но моя ошибка на последнем круге стоила нам второго места. С другой стороны, рад за Себа. Был очень сложный сезон, и он заслуживает места на подиуме», — написал Шарль Леклер в своём «твиттере».
Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м. Его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу на 13-й позиции.
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