Феттель: Леклеру не стоит расстраиваться, у него впереди ещё очень много подуимов

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Турции для его напарника, Шарля Леклера. Леклер упустил подиум в последнем повороте, пропустив вперёд Феттеля и Серхио Переса.



Нынешний сезон станет для Феттеля последним в составе «Феррари» — в 2021 году он перейдёт в «Астон Мартин».



«Часто вижу в Шарле себя. Но он намного моложе и очень быстр.



Ещё не было возможности поговорить с Шарлем после гонки, но скажу ему, что расстраиваться из-за потери подиума неуместно, потому что у него впереди ещё много лет и много подиумов, которые он завоюет, уверен», — сказал Феттель в послегоночном интервью в эфире Sky Sports.



Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу, третьим финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м. Его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу на 13-й позиции.