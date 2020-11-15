Боттас: постараюсь победить Хэмилтона в следующем году

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал финиш в гонке Гран-при Турции Формулы-1 на 14-й позиции. Во время гонки Боттаса несколько раз разворачивало, в итоге он проиграл выигравшему заезд Льюису Хэмилтону целый круг. Победой на Гран-при Турции Хэмилтон оформил седьмой чемпионский титул.



«Гонка была длинной, такой длинный день… На старте всё пошло не так. В первом повороте кого-то развернуло, у меня был контакт. После этого машина уже не была прежней. У меня были проблемы с тем, чтобы оставаться на трассе. Речь шла о выживании.



Льюис полностью заслуживает своего успеха. В целом он был лучше. Для него это очень хорошо. Я постараюсь победить его в следующем году», — приводит слова Боттаса BBC.