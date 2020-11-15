Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен избежал штрафа за наезд на белую линию после пит-стопа

Ферстаппен избежал штрафа за наезд на белую линию после пит-стопа
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа от стюардов Гран-при Турции Формулы-1 за спорный эпизод, произошедший после первого пит-стопа голландца в гонке. На выезде с пит-лейна Ферстаппен зацепил белую линию, ограждающую выезд с пит-лейна от самой трассы. При этом было не совсем понятно, пересёк ли болид Ферстаппена эту линию, что запрещено правилами.

Стюарды решили разобрать инцидент уже после финиша гонки. В итоге в своём заключении они отметили, что ни один из имевшихся видеоповторов с разных телевизионных камер не позволил однозначно прийти к выводу, что какая-либо часть болида Ферстаппена пересекла линию. Соответственно стюарды не стали наказывать пилота.

Макс закончил воскресную гонку на шестой позиции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020