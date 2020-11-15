Ферстаппен избежал штрафа за наезд на белую линию после пит-стопа
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа от стюардов Гран-при Турции Формулы-1 за спорный эпизод, произошедший после первого пит-стопа голландца в гонке. На выезде с пит-лейна Ферстаппен зацепил белую линию, ограждающую выезд с пит-лейна от самой трассы. При этом было не совсем понятно, пересёк ли болид Ферстаппена эту линию, что запрещено правилами.
Стюарды решили разобрать инцидент уже после финиша гонки. В итоге в своём заключении они отметили, что ни один из имевшихся видеоповторов с разных телевизионных камер не позволил однозначно прийти к выводу, что какая-либо часть болида Ферстаппена пересекла линию. Соответственно стюарды не стали наказывать пилота.
Макс закончил воскресную гонку на шестой позиции.
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