Марко: Ферстаппену нужно было действовать с Пересом более осторожно

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление своего пилота Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Турции Формулы-1. Голландец долгое время ехал третьим, пока его не развернуло, когда он находился прямо позади Серхио Переса.



«Прямо на старте произошла большая катастрофа. После этого Макс застрял за Феттелем, да и наличие рядом таких опытных гонщиков, как Льюис Хэмилтон и Серхио Перес, тоже не делало нашу жизнь проще. Макс только видел, как Стролл отрывался. Конечно, это разочаровывало, потому что без DRS не получалось хорошо приблизиться. Но ему просто нужно было действовать более осторожно с Пересом», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Sky Deutschland.