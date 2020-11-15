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Тост «очень разочарован» результатом «Альфа Таури» в Турции

Тост «очень разочарован» результатом «Альфа Таури» в Турции
Авто / Формула-1 0

Глава «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Турции для своей команды.

«К сожалению, в субботу погода полностью изменилась, стало мокро. Мы абсолютно потерялись, не могли найти подходящие настройки, в результате чего Пьер квалифицировался 15-м, а Даниил — 17-м. Конечно, это очень разочаровывало, ведь у машины абсолютно не было сцепления из-за неверных настроек.

Так как в Портимане на силовой установке Пьера был пожар, мы решили, что если он не квалифицируется хорошо, то мы подадим заявку в ФИА на замену мотора — и она была принята. Однако после некоторых штрафов Пьер оказался 13-м, так что мы хотели продолжить со старым силовым блоком и не стартовать с конца решётки. Мы проинформировали ФИА, но в итоге были наказаны.

Мы стартовали с конца решётки и финишировали на 12-й и 13-й позициях, что очень разочаровывает, потому что потенциал машины был выше», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

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