Марко: ошибки Албона дорого обошлись

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко кратко прокомментировал выступление таиландского гонщика «быков» Александера Албона на Гран-при Турции Формулы-1. В какой-то момент таиландец занимал третье место и даже недолго лидировал, так как совершил первый пит-стоп чуть позже соперников. Однако в итоге Албон занял в гонке седьмое место, финишировав прямо позади своего напарника по команде Макса Ферстаппена.



«Его ошибки дорого обошлись, но он хорошо пилотировал до первого пит-стопа. После Гран-при Абу-Даби мы примем решение насчёт его будущего с нами», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Sky Deutschland.



Победу в гонке Гран-при Турции Формулы-1 одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.