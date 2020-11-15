Видео: Феттель на старте прорывается с 11-го места на третье

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью старта гонки Гран-при Турции на автодроме «Истамбул-парк» глазами немецкого гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Четырёхкратный чемпион мира принял старт с 11-й позиции, однако уже в первом повороте оказался четвёртым благодаря тому, что хорошо стартовал, а впереди него столкнулись Валттери Боттас и Эстебан Окон. Далее по ходу первого круга ошибку допустил британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вылетевший на обочину. Это позволило Феттелю выйти на третью позицию. На этом месте Себастьян в итоге и финишировал, опередив во время гонки Лэнса Стролла, но пропустив вперёд Хэмилтона.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 15 ноября 2020
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
19:03
-
18:58
-
18:51
-
18:46
-
18:20
-
17:59
-
17:46
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:24
-
17:23
-
17:18
-
16:53
-
16:29
-
16:24
-
16:18
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:48
-
15:45
-
15:35
-
15:28
-
15:00
-
14:57
-
12:57
-
12:48
-
12:46
-
11:56
-
10:48