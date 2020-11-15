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Видео: Феттель на старте прорывается с 11-го места на третье

Видео: Феттель на старте прорывается с 11-го места на третье
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью старта гонки Гран-при Турции на автодроме «Истамбул-парк» глазами немецкого гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Четырёхкратный чемпион мира принял старт с 11-й позиции, однако уже в первом повороте оказался четвёртым благодаря тому, что хорошо стартовал, а впереди него столкнулись Валттери Боттас и Эстебан Окон. Далее по ходу первого круга ошибку допустил британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вылетевший на обочину. Это позволило Феттелю выйти на третью позицию. На этом месте Себастьян в итоге и финишировал, опередив во время гонки Лэнса Стролла, но пропустив вперёд Хэмилтона.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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