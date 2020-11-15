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Албон думал, что у него есть шанс выиграть гонку

Албон думал, что у него есть шанс выиграть гонку
Авто / Формула-1 0

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал финиш на седьмом месте на Гран-при Турции.

«У меня смешанные чувства. Всё шло по плану, и было похоже, что мы боремся за победу, но это была странная гонка. То, что финишировали седьмыми, озадачивает. Мы были так конкурентоспособны весь уик-энд, поэтому трудно принять сегодняшний результат. У нас обоих был плохой старт, но мы пробились через пелотон. Когда мы перешли на промежутоные шины, сцепление было невероятным, мы были так быстры. Темп был очень сильным, но затем мы заехали за вторым комплектом промежуточных шин, а сцепления не было, как и темпа. Это озадачивает. Трудно понять, но мы посидим с командой и обсудим, ведь эти условия были такими необычными.

Этот уик-энд шёл очень хорошо, я доволен достигнутым прогрессом, некоторые вещи с моей стороны гаража определённо помогли, так что я не могу дождаться Бахрейна», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».

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