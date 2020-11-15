Вольф: сегодня контракт Хэмилтона стал дороже

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился информацией о переговорах по подписанию контракта с Льюисом Хэмилтоном, который сегодня, 15 ноября, завоевал очередной титул. По словам функционера, ещё одно чемпионство лишь привело к подорожанию контракта британца.

«Сегодня его контракт стал дороже. Что касается переговоров, склоняемся к тому, чтобы завершить их к концу года. Суть не в том, что нам сложно найти время. Просто не хочу ставить нас под давление, ограничивая временными рамками. Не хочу говорить, что объявление о новом контракте случится перед Абу-Даби или Бахрейном.

Нет никакого давления. Уверен, что мы с Хэмилтоном будем работать ещё долго. Он любит состязания и гонки, так же, как команда. И если бы у нас не было сражений с секундомером, всё это не было бы таким интересным. В следующем сезоне нас ждёт ещё один потрясающий год, после чего появится вызов в виде смены регламента. Так что мы здесь ещё надолго", — приводит слова Вольфа GPFans.