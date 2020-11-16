Карякин: Хэмилтон очень крутой чувак, но ему следует держать свои пристрастия при себе

Победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 Сергей Карякин прокомментировал завоевание пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном седьмого чемпионского титула в Формуле-1. По этому показателю британец сравнялся с Михаэлем Шумахером.



«За Хэмилтона не очень сильно переживаю, больше болею за Даниила Квята. Конечно, семь титулов чемпиона — это круто, и сам он очень крутой чувак, заслуживает уважения. При этом мне не совсем понятны публичные действия в поддержку определённых сообществ. Я за то, чтобы все пристрастия оставались при себе и не навязывались другим людям, ведь у каждого человека свои взгляды», — приводит слова Карякина «Р-Спорт».



Льюис стал победителем Гран-при Турции досрочно завоевал свой седьмой титул. Вторым в гонке в Стамбуле финишировал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Третьим стал четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель на «Феррари».