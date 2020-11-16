Перес заявил, что «Рейсинг Пойнт» не собиралась применять командную тактику в Турции

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что команда не применяла командную тактику на Гран-при Турции.



«Нет, мы боремся за третье место в Кубке конструкторов, и это то, что действительно для нас важно. Главная задача — финишировать как можно выше обеими машинами. В то время впереди был Лэнс, и мы думали насчёт остановки в боксах. Это в итоге для него не сработало, но нам удалось набрать хорошие очки. Мы превзошли наших конкурентов, и теперь нас ждут три важнейшие гонки в чемпионате.



У нас была фаза гранулирования шин, после чего я смог контролировать износ. Когда Лэнс остановился, я тоже думал об этом, потому что мой комплект был изрядно изношен. Но потом команда сказала мне, что темп Лэнса упал, так что мы решили остаться на трассе. Оглядываясь назад, должен сказать, что мы могли спокойной попробовать сменить комплект», — приводит слова Серхио Переса Autosport.