Турецкие истребители напугали пилотов Формулы-1 перед стартом гонки. Видео

Пилотажная группа SoloTürk турецких ВВС напугала пилотов Формулы-1 перед стартом Гран-при Турции. Видеозапись была опубликована в «твиттере» телеканала Sky Sports.
Мероприятия с участием истребителей проходят и перед другими этапами Формулы-1, в том числе и на Гран-при России, однако на этот раз звуки оказались слишком громкими, что вынудило пилотов затыкать ушли, когда они отправлялись с церемонии исполнения национального гимна.
Посмотреть видео можно в «твиттере» SkySports. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, победу на Гран-при Турции одержал Льюис Хэмилтон, за три эатпа до конца сезона став чемпионом мира. Этот титул стал у Хэмилтона седьмым в карьере, он сравнялся по этому показателю с рекордсменом — Михаэлем Шумахером.
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