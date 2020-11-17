Турецкие истребители напугали пилотов Формулы-1 перед стартом гонки. Видео

Пилотажная группа SoloTürk турецких ВВС напугала пилотов Формулы-1 перед стартом Гран-при Турции. Видеозапись была опубликована в «твиттере» телеканала Sky Sports.



Мероприятия с участием истребителей проходят и перед другими этапами Формулы-1, в том числе и на Гран-при России, однако на этот раз звуки оказались слишком громкими, что вынудило пилотов затыкать ушли, когда они отправлялись с церемонии исполнения национального гимна.

Посмотреть видео можно в «твиттере» SkySports. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, победу на Гран-при Турции одержал Льюис Хэмилтон, за три эатпа до конца сезона став чемпионом мира. Этот титул стал у Хэмилтона седьмым в карьере, он сравнялся по этому показателю с рекордсменом — Михаэлем Шумахером.