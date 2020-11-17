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Зурер: Ферстаппен по-прежнему может многому научиться у Хэмилтона

Зурер: Ферстаппен по-прежнему может многому научиться у Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мыслями о Гран-при Турции. По его словам, этап в Стамбуле продемонстрировал, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену ещё есть чему учиться у семикратного чемпиона мира лидера «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Чем сложнее условия на трассе, тем лучше будет Льюис. В таких погодных условиях Ферстаппен был едва ли не фаворитом гонки. Но у него получился худший старт среди всех 20 пилотов, а после он не проявлял терпения. Это и привело к развороту. Он по-прежнему может многому поучиться у Хэмилтона», — приводит слова Марка Зурера Motorsport-Total.

Напомним, победа Льюиса Хэмилтона на автодроме «Истанбул-Парк» позволила ему досрочно оформить седьмой в карьере титул.

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