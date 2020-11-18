«Радуйтесь, ведь Макс старается делать что-то». Альберс — о критике в адрес Ферстаппена

Экс-пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил мнение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил незаслуженную критику за неудачное выступление на Гран-при Турции.



Ферстаппена за необдуманную попытку обгона Серхио Переса раскритиковали Роберт Дорнбос и Жак Вильнёв. А консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что разворот Макса в этом эпизоде не мог быть связан с неверными настройками его переднего антикрыла.



«Во время и после Гран-при Турции меня снова сильно встревожили многочисленные высказывания телевизионных аналитиков и так называемых знатоков в социальных сетях. Ферстаппен подвергся большой критике после разочаровывающей для него гонки в Стамбуле. Конечно, он совершил ошибку, из-за которой его развернуло, но абсурдно утверждать, что Макс не должен был предпринимать подобных действий за Серхио Пересом.

Конечно, я понимаю, что людям на телевидении и журналистам нужно подготовить свои истории. Но сражаться нужно всегда, пока пилоты или члены команды сами что-то не скажут. В этот момент они единственные, у кого есть опыт. Это технический спорт.



Радуйтесь, ведь Макс старается делать что-то. Майкл Джордан тоже иногда мазал трёхочковые броски, не так ли? Я бы предпочёл, чтобы кто-то попытался стать первым, а затем припарковал свою машину на обочине, нежели наблюдать за пилотом, который ничего не делает и тихо доезжает до третьего или четвёртого места. Это заложено в спортсменах, вы отдаёте всего себя», — приводит слова Альберса GPBlog.