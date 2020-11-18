«Мерседес» извинился перед китайскими болельщиками за фразу Боттаса

Пресс-служба «Мерседеса» извинилась перед поклонниками автоспорта из Китая, которых могла оскорбить или обидеть неосторожна фраза пилота Валттери Боттаса после Гран-при Турции.
Финского гонщика сразу после финиша спросили, хотел бы он вычеркнуть этот день из своей жизни. Он ответил утвердительно. И добавил, что хотел бы вычеркнуть не только его, но и тот день, «когда в Ухане кто-то на рынке купил летучую мышь».
Китайские пользователи Сети критично отнеслись к этой фразе Боттаса, а «Мерседесу» пришлось извиняться.
«Дорогие китайские болельщики, все мы знаем, что спортивные состязания могут быть эмоциональными, особенно на фоне взлётов и падений, вызванных победами и поражениями.
В прошлое воскресенье Валттери провёл сложную и разочаровывающую гонку и проиграл титул чемпиона мира. Однако всё, что он сказал во флеш-интервью после Гран-при, не имело намерения кого-то обидеть. Наш пилот не выказывал неуважения к Китаю и китайским фанатам автоспорта.
Он тот Валттери, которого вы знаете так же, как и мы. Он трепетно относится к каждому китайскому болельщику. Мы желаем вам оставаться здоровыми в это непростое время и будем продолжать радовать вас интересными гонками», — говорится в заявлении «Мерседеса» в микроблоге Weibo.
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