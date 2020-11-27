Квят – директору гонок Ф-1: избавься уже от этих дерьмовых пределов трассы

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят во время первой свободной практики Гран-при Бахрейна остался недоволен тем фактом, что время его быстрого круга удалили из протокола.



Даниил покинул пределы трассы в четвёртом повороте, что согласно правилам ФИА повлекло удаление времени его круга из официального протокола сессии. Команда сообщила об этом Квяту. На это россиянин достаточно резко отреагировал, упомянув при этом делегата ФИА по безопасности и директора гонок Ф-1 Майкла Маси.



«Майкл, избавься уже от этих дерьмовых пределов трассы», – сказал Квят.



Напомним, лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.

Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Бахрейна, Квят — 17-й