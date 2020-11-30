В Ф-1 ответили на критику по поводу частых повторов жуткой аварии Грожана

Представитель Формулы-1 ответил на критику большого количества видеоповторов жуткой аварии Ромена Грожана на Гран-при Сахира в прямой трансляции. Он заявил, что во время показа соблюдались установленные протоколы.

«Во-первых, в Ф-1 речь идёт не о развлечениях и существует несколько процедур и протоколов, которые нужно соблюсти прежде, чем будет принято какое-либо решение о запуске эпизода в эфир. После аварии все он-борды, показ с вертолёта и т.д. прерываются. Между диспетчерской и центром вещания существует прямая связь.

Кадры не транслируются до тех пор, пока не будет подтверждено, что пилот в порядке. В данном случае Ф-1 показала Ромена у машины скорой помощи, без шлема и идущего с помощью спасателей.

Никакие повторы аварии не показываются до тех пор, пока не будет одобрения и подтверждения от гоночной дирекции и ФИА, что все люди в безопасности — гонщики, маршалы и врачи.

Важен контекст того, что видит и слышит зритель. Мы старались показать, что Ромен в безопасности. Существует постоянный диалог между Ф-1, ФИА, гоночным менеджментом и здравый смысл в отношении зрителей, семей и тех, кого это касается», — цитирует сотрудника «Королевских гонок» Autosport.