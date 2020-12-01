Васильев – о COVID у Хэмилтона: несколько людей написали мне: «Лёша, дай контакты Вольфа»

Известный российский гонщик Алексей Васильев прокомментировал ситуацию с положительным тестом на коронавирус у Льюиса Хэмилтона, из-за которой британец пропустит Гран-при Сахира, а команде «Мерседес» нужна искать резервного пилота.
«Уже несколько человек по этому поводу написали мне на почту: «Лёша, дай контакты Тото Вольфа». Мы с ним раньше выступали в одном экипаже на гонках GT. Была команда «Ред Булл», вместе мы ездили на «Порше». С Тото у меня дружеские отношения. Получается, сейчас все встрепенулись и ищут контакты Вольфа. Все пилоты молодёжных серий мечтают занять это место. Раз такое дело, все суетятся, очевидно, у «Мерседеса» нет реально третьего пилота.
Кто писал? Менеджеры пилотов, в том числе и одного из российских. Но кто именно, не скажу.
Да, отличным вариантом для «Мерседеса» был бы Нико Хюлькенберг. Он очень быстрый, талантливый и недооценённый. Если его посадят в болид «Мерседеса», он выиграет. Это однозначно. Он будет быстрее Валттери Боттаса», — приводит слова Васильева Sportbox.
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