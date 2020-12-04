«Смогу вынести боль». Расселл будет пилотировать «Мерседес» в обуви на размер меньше

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл столкнётся с проблемой, когда будет заменять на предстоящем Гран-при Сахира своего соотечественника Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе». Всё дело в высоком росте британца, точнее, в размере обуви, который он носит.



Рост Расселла 185 сантиметров, а у Хэмилтона – 174. Джордж использует гоночные ботинки 11-го размера, Льюис – 9-го. Чтобы без помех работать с педалями Расселлу придётся отказаться от комфортной обуви. Пилотировать болид ему предстоит в ботинках 10-го размера.



«В них определённо было тяжело втиснуть ноги. Мой 11-й размер был проблемой, поэтому пришлось отказаться от него. Мне приходится носить обувь на размер меньше от идеального. Это немного неудобно. Но я уверен, что смогу вынести боль, чтобы получить эту возможность.



Я говорил с Боно (Питер Боннингтон, гоночный инженер Хэмилтона. – Прим. «Чемпионата»), он сказал: «Уверен, мы можем сделать некоторые модификации для твоего тела!» Ха, не совсем уверен, что это то, о чём я подумал. Но нет, всё хорошо», — цитирует Расселла Autosport.

Хэмилтон не сможет выступить на Гран-при Сахира из-за выявленного коронавируса, после положительного теста он самоизолировался на 10 дней.