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Дарувала выиграл вторую гонку Ф-2 в Бахрейне, Шварцман — пятый, Шумахер — 18-й

Дарувала выиграл вторую гонку Ф-2 в Бахрейне, Шварцман — пятый, Шумахер — 18-й
Авто / Младшие серии 0

На автодроме «Сахир» завершилась вторая гонка уик-энда Формулы-2 в Бахрейне и заключительная в сезоне. Её победителем стал пилот «Карлина» Джехан Дарувала, вторым финишировал воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» и напарник Дарувалы Юки Цунода. Третьим к финишу пришёл пилот «ДАМС» Дэн Тиктум.

Член молодёжной программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман стал пятым.

Мик Шумахер финишировал восемнадцатым, Каллум Айлотт пришёл к финишу на десятой позиции.

Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка
1. Джехан Дарувала (Carlin)
2. Юки Цунода (Carlin) — +3,5.
3. Дэниел Тиктум (DAMS) — +3,9.
4. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +5,6.
5. Роберт Шварцман (Prema) — +7,5.
6. Джулиано Алези (MP Motorsport) — +9,0.
7. Лука Гьотто (Hitech Grand Prix) — +11,0.
8. Фелипе Другович (MP Motorsport) — +13,8.
9. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — +14,5.
10. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — +16,0…
20. Артём Маркелов (HWA Racelab) — +59.7.

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