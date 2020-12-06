Дарувала выиграл вторую гонку Ф-2 в Бахрейне, Шварцман — пятый, Шумахер — 18-й

На автодроме «Сахир» завершилась вторая гонка уик-энда Формулы-2 в Бахрейне и заключительная в сезоне. Её победителем стал пилот «Карлина» Джехан Дарувала, вторым финишировал воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» и напарник Дарувалы Юки Цунода. Третьим к финишу пришёл пилот «ДАМС» Дэн Тиктум.



Член молодёжной программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман стал пятым.



Мик Шумахер финишировал восемнадцатым, Каллум Айлотт пришёл к финишу на десятой позиции.



Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка



1. Джехан Дарувала (Carlin)

2. Юки Цунода (Carlin) — +3,5.

3. Дэниел Тиктум (DAMS) — +3,9.

4. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +5,6.

5. Роберт Шварцман (Prema) — +7,5.

6. Джулиано Алези (MP Motorsport) — +9,0.

7. Лука Гьотто (Hitech Grand Prix) — +11,0.

8. Фелипе Другович (MP Motorsport) — +13,8.

9. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — +14,5.

10. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — +16,0…

20. Артём Маркелов (HWA Racelab) — +59.7.