У купивших билеты в фан-зону «Ред Булл» на ГП России будет шанс выиграть шлем Ферстаппена

Пресс-служба АНО «РОСГОНКИ» сообщила, что организаторы Гран-при России Формулы-1 начали продажу билетов в фан-зону команды «Ред Булл».
Во время этапа сезона-2021, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 23 по 26 сентября, на 203-м секторе главной откроется фан-зона австрийской команды. Она расположится прямо напротив боксов «Ред Булл», и болельщики смогут понаблюдать за пит-стопами и работой механиков.
Каждый, кто приобретёт билет на фан-сектор «Ред Булл», получит в подарок сувениры от команды. А болельщики, оформившие покупку с 7 декабря по 31 января включительно, получат возможность выиграть сувенирный шлем Макса Ферстаппена с его личным автографом, а в качестве утешительных призов будут разыграны фирменные бейсболки австрийского коллектива.
Приобрести билеты в фан-сектор «Ред Булл» можно на официальном сайте f1.sochiautodrom.ru.
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