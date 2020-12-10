Косаченко: в паддоке у Мазепина появились недоброжелатели, а им дай палец — руку откусят

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, выразила мнение, что у пилота «Хааса» Никиты Мазепина прибавится недоброжелателей в паддоке Ф-1 из-за скандальной истории с публикацией видео в «Инстаграме».
«Думаю, что этот случай не будет иметь никакого воздействия. Много шума из ничего. Для Никиты это урок, он это сказал. Будучи пилотом Формулы-1, ты привлекаешь к себе повышенное внимание, даже вот таким двухсекундным видео. Наверное, это будет учтено. А то, что в паддоке появились недоброжелатели, наверное, не секрет. Вспомните, как на Хэмилтона нападали, на Ферстаппена. Дай палец — руку откусят», — цитирует Косаченко «Р-Спорт».
В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Россиянин уже удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.
Напомним, из-за публикации этого видео болельщики Формулы-1 создали петицию с призывом лишить Никиту места в «Королевских гонках».
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