Жан Тодт: Михаэля Шумахера лечат, чтобы он мог вернуться к более нормальной жизни

Президент ФИА и бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт ответил на вопрос о состоянии Михаэля Шумахера. По словам функционера, врачи предпринимают попытки лечения, чтобы семикратный чемпион Формулы-1 мог вернуться к более нормальной жизни.



«Я очень осторожен в этом вопросе. Все мы знаем, что Михаэль попал в очень серьёзный инцидент, и, к сожалению, он имел для него тяжёлые последствия. С тех пор его лечат, чтобы он мог вернуться к более нормальной жизни», — приводит слова Тодта GrandPX со ссылкой на Ouest France.



Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.