Ферстаппен объяснил, как у него застряла рука во время квалификации

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил странный инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби. Рука нидерландца внезапно застряла внутри кокпита в момент, когда он съехал с гоночной траектории между шестым и седьмым поворотами. Нидерландец сумел восстановить контроль над автомобилем, а по итогам сессии завоевал поул-позишен.
«Думаю, рука застряла между рулём и коленом. Со мной такого никогда не случалось, но, по сути, я просто направлял машину в сторону стены. В общем, просто не повезло», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер также прокомментировал инцидент: «Рулевые колёса создаются на основании формы рук и пальцев и сочетаются с подголовниками и боковыми сторонами шасси. Так что необычно, когда происходит такая вещь».
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