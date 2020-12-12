Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен объяснил, как у него застряла рука во время квалификации

Ферстаппен объяснил, как у него застряла рука во время квалификации
Авто / Формула-1 0

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил странный инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби. Рука нидерландца внезапно застряла внутри кокпита в момент, когда он съехал с гоночной траектории между шестым и седьмым поворотами. Нидерландец сумел восстановить контроль над автомобилем, а по итогам сессии завоевал поул-позишен.

«Думаю, рука застряла между рулём и коленом. Со мной такого никогда не случалось, но, по сути, я просто направлял машину в сторону стены. В общем, просто не повезло», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер также прокомментировал инцидент: «Рулевые колёса создаются на основании формы рук и пальцев и сочетаются с подголовниками и боковыми сторонами шасси. Так что необычно, когда происходит такая вещь».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020