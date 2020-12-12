Хорнер выразил надежду, что Албон «сыграет свою роль» в гонке

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал пятый результат Александера Албона в квалификации Гран-при Абу-Даби и обратил внимание на тот факт, что таиландец начнёт воскресную гонку на шинах «софт», в то время как обладатель поул-позишен Макс Ферстаппен и занявшие второе и третье места пилоты «Мерседеса» уйдут в бой на «медиуме».



«Он обещает быть быстрым на старте гонки. Думаю, Алекс проделал достойную работу в квалификации. Он так же близок, как был в последних четырёх или пяти гонках. Думаю, если сравнивать «софт» и «медиум» в гоночном режиме, то мягкие шины не выдержат так много, но у них будет скорость на начальной стадии. Если он хорошо стартует, то сможет сыграть свою роль в завтрашней гонке», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.