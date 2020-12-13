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Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Абу-Даби на стационарном автодроме «Яс Марина». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. Голландец завоевал поул-позишен в субботней квалификации, сохранил лидерство на старте и лидировал всю гонку. Ферстаппен был близок к завоеванию «Большого шлема», однако на последнем круге пилот «Рено» Даниэль Риккардо отобрал у голландца лучший круг.

На подиум Гран-при Бахрейна Формулы-1 вместе с Ферстаппеном поднялись гонщики «Мерседеса» финн Валттери Боттас и британец Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 11-й позиции.

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