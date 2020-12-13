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Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Абу-Даби

Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Абу-Даби.

«Я действительно наслаждался вчерашним результатом, а сегодня я смог провести хороший старт и беречь резину, но у машины и правда был отличный баланс. Мне всё очень понравилось, мы всё сделали правильно.

Я видел, что „Мерседесы“ отстают, поэтому в целом было немного легче контролировать ход гонки. Мы провели сильный этап для команды. Я правда доволен, что смог победить. Я буду наслаждаться подиумом, а затем с большим удовольствием вернусь домой», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.

Ферстаппен лидировал от старта до финиша, однако не смог завоевать «Большой шлем» — в самой концовке гонки у него отобрал лучший круг пилот «Рено» Даниэль Риккардо.

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