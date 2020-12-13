Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Абу-Даби.



«Я действительно наслаждался вчерашним результатом, а сегодня я смог провести хороший старт и беречь резину, но у машины и правда был отличный баланс. Мне всё очень понравилось, мы всё сделали правильно.



Я видел, что „Мерседесы“ отстают, поэтому в целом было немного легче контролировать ход гонки. Мы провели сильный этап для команды. Я правда доволен, что смог победить. Я буду наслаждаться подиумом, а затем с большим удовольствием вернусь домой», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.



Ферстаппен лидировал от старта до финиша, однако не смог завоевать «Большой шлем» — в самой концовке гонки у него отобрал лучший круг пилот «Рено» Даниэль Риккардо.