Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Абу-Даби
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Абу-Даби.
«Я действительно наслаждался вчерашним результатом, а сегодня я смог провести хороший старт и беречь резину, но у машины и правда был отличный баланс. Мне всё очень понравилось, мы всё сделали правильно.
Я видел, что „Мерседесы“ отстают, поэтому в целом было немного легче контролировать ход гонки. Мы провели сильный этап для команды. Я правда доволен, что смог победить. Я буду наслаждаться подиумом, а затем с большим удовольствием вернусь домой», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.
Ферстаппен лидировал от старта до финиша, однако не смог завоевать «Большой шлем» — в самой концовке гонки у него отобрал лучший круг пилот «Рено» Даниэль Риккардо.
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