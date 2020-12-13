Вольф: никогда в жизни не получал столько сообщений со спящими эмодзи во время гонки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что Гран-при Абу-Даби получился малосодержательным.



«Я никогда в жизни не получал столько сообщений со спящими эмодзи во время гонки. Возможно, стоит пересмотреть конфигурацию трассы, чтобы сделать её более увлекательной. Но это не моя задача.



Мы сегодня проиграли. „Ред Булл“ просто был быстрее. Мы страдали от недостаточной поворачиваемости, так что остались удовлетворены вторым и третьим местами. Большее сегодня было невозможно.



На трассе просто невозможно обогнать. Как только вы оказываетесь позади соперника, из-за турбулентности начинаете отставать. Всё было решено на старте и под машиной безопасности. После этого было понятно, что гонка закончена. Разумеется, это не делает гонку увлекательной», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.