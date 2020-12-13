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Хорнер: это был сильнейший уик-энд Албона

Хорнер: это был сильнейший уик-энд Албона
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу Макса Ферстаппена и четвёртый результат Александера Албона на Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«Алекс проехал хорошую гонку, это был его сильнейший уик-энд. Мы собрали всю информацию, и теперь нужно какое-то время, чтобы принять решение.

Макс сегодня был безупречен. Вы всегда хотите выиграть последнюю гонку, ведь она даёт вам импульс на межсезонье. Мы приближались в последних гонках, и Макс покинул Бахрейн огорчённым, потому что у него была действительно быстрая машина. Приехав сюда, он поставил машину на поул и после этого контролировал ситуацию. „Мерседес“ в этом году проехал топ-работу, они не стоят на месте. Серьёзная часть нынешней машины перейдёт на новую, что придаёт нам уверенности», — приводит слова Хорнера GPBlog.

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