Хорнер: это был сильнейший уик-энд Албона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу Макса Ферстаппена и четвёртый результат Александера Албона на Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



«Алекс проехал хорошую гонку, это был его сильнейший уик-энд. Мы собрали всю информацию, и теперь нужно какое-то время, чтобы принять решение.



Макс сегодня был безупречен. Вы всегда хотите выиграть последнюю гонку, ведь она даёт вам импульс на межсезонье. Мы приближались в последних гонках, и Макс покинул Бахрейн огорчённым, потому что у него была действительно быстрая машина. Приехав сюда, он поставил машину на поул и после этого контролировал ситуацию. „Мерседес“ в этом году проехал топ-работу, они не стоят на месте. Серьёзная часть нынешней машины перейдёт на новую, что придаёт нам уверенности», — приводит слова Хорнера GPBlog.