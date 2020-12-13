Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс избежал наказания на Гран-при Абу-Даби. Сайнс находился под расследованием со стороны стюардов из-за того, что он якобы слишком медленно ехал по пит-лейн перед сменой шин, что могло сдерживать находившегося позади Лэнса Стролла. Судьи, рассмотрев обстоятельства инцидента, не нашли никаких нарушений.



По мнению стюардов Гран-при Абу-Даби, тот факт, что Сайнс снизил скорость с 80 км/ч до 70 км/ч, никак не повлиял на дальнейшие действия гонщиков.



Таким образом, Сайнс сохранил за собой шестое место на финише, что позволило «Макларену» завоевать третье место в Кубке конструкторов.



Напомним, победу на Гран-при Абу-Даби одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.