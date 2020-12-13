Феттель: никогда прежде я не получал кубок за финиш на 14-м месте!

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал финиш на 14-м месте в прощальной гонке за команду, а также объяснил, почему после финиша решил спеть песню по радио. Команда со своей стороны после финиша вручила немцу памятный кубок.



«У меня с командой было много успехов. Каждый раз, когда я был восхищён по какой-то причине, то начинал петь, и я думаю, что это был хороший вариант — спеть ещё раз. Очевидно, что я поставил на очень известную итальянскую песню — Azzurro Адриано Челентано. Я поменял слова, так что, надеюсь, у меня не будет проблем с авторскими правами. Это был хороший способ выразить команде благодарность. А кубок — им я был удивлён. Никогда прежде я не получал кубок за финиш на 14-м месте! Определённо это будет приятное воспоминание.



А насчёт сегодняшней гонки нечего сказать. Думаю, с нашей стороны это была довольно плохая гонка. Я насладился ей, особенно вначале, когда было много сражений. Сейфти-кар нам навредил. Мы попробовали всё. Это был эмоциональный день: механики махали мне, когда я отправлялся на решётку. Я буду скучать по ребятам, но рад начать новое путешествие», — приводит слова Феттеля Crash.