Известный журналист Ф-1 объяснил, почему пилотаж Ферстаппена — это произведение искусства

Авторитетный журналист Питер Уиндзор, комментируя итоги Гран-при Абу-Даби, назвал пилотаж победителя гонки Макса Ферстаппена произведением искусства.



«Ред Булл» просто были в другом классе. Так как же отдать должное победе Макса Ферстаппена, которого он заслуживает? Очень легко списать со счетов такие гонки и сказать, что это было довольно скучно. «Мерседесу» уже ничего не требовалось, они выиграли чемпионат, и это был лёгкий день для Макса. Но, конечно, за кулисами всегда происходит нечто большее.



Для меня есть одна характеристика, которая действительно показательна. Если взять время круга 1.41,5 в гонке за условно хорошее для трассы «Яс Марина», то вы иначе воспримете победу Ферстаппена. Макс проехал 31 круг, уложившись в этот интервал или быстрее. Для сравнения Боттасу удалось завершить только 15 кругов в таком темпе. Хэмилтон и Албон, которые финишировали 3-м и 4-м, проехали по 8.



Это даёт представление о том, насколько быстрым был Ферстаппен. Было два случая, когда «Мерседес» по радио говорил Боттасу: «Хорошо, Валттери, сейчас самое время отдать всё, что у тебя есть». В обоих эпизодах на следующем круге Макс был на 0,3 секунды быстрее финна. Очень впечатляющие результаты, произведение искусства», — заявил Уиндзор в своём подкасте.