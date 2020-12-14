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В ФИА объяснили, почему не приняли решение по возможному штрафу Сайнса в ходе гонки

В ФИА объяснили, почему не приняли решение по возможному штрафу Сайнса в ходе гонки
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, почему стюарды не стали сразу выносить решение по возможному наказанию пилота «Макларена» Карлоса Сайнса на Гран-при Абу-Даби.

«Нужно было проанализировать все данные, мы хотели их получить, поэтому очевидно, что рассмотрение заняло чуть больше времени. В результате было гораздо проще взглянуть на эту ситуацию после гонки, когда у нас на руках будет вся доступная информация, кроме того было важно узнать точки зрения пилотов», — приводит слова Майкла Маси GPFans.

Напомним, Сайнс находился под расследованием со стороны стюардов из-за того, что он якобы слишком медленно ехал по пит-лейн перед сменой шин, что могло сдерживать находившегося позади Лэнса Стролла. Судьи, рассмотрев обстоятельства инцидента, не нашли никаких нарушений.

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