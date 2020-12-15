Каллум Айлотт стал тест-пилотом «Феррари»
Вице-чемпион Формулы-2 Каллум Айлотт в 2021 году станет тест-пилотом «Феррари». Ранее сам британец заявил, что не останется в Формуле-2 ещё на год, но при этом не оставляет надежды стать боевым пилотом Формулы-1 в 2022 году.
«Я очень рад присоединиться к «Феррари» в качестве её тест-пилота. С нетерпением жду работы с командой на трассе и за её пределами, а также изучения всех новых вещей в рамках этого нового захватывающего вызова. Я выложусь по максимуму, чтобы хорошо поработать, набраться как можно больше опыта и продолжить прогрессировать как пилот. Хотел бы поблагодарить академию «Феррари» и «Скудерию Феррари» за эту прекрасную возможность и их поддержку», — приводит слова Айлотта The Race.
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