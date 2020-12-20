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Тодт: доминирование Хэмилтона больше, чем мы видели во времена «Феррари» и Шумахера

Тодт: доминирование Хэмилтона больше, чем мы видели во времена «Феррари» и Шумахера
Авто / Формула-1 0

Президент ФИА и бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт сравнил семикратных чемпионов Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.

«Речь идёт о разных людях, с разными составляющими. Единственное, что можно сравнить, — семь титулов против семи. С одной стороны, это структура чемпионской команды, с чрезвычайно талантливым гонщиком. С другой стороны, у „Феррари“ другой менталитет, другой подход, который стал хорошо организованным с таким великим гонщиком, как Михаэль Шумахер. Но превосходство и доминирование Льюиса больше, чем то, что мы могли видеть с „Феррари“ и Михаэлем Шумахером. Эта Формула-1 более надёжна, и Льюис не допускает ошибок», — приводит слова Жана Тодта AS.

Хэмилтон выиграл седьмой титул в 2020 году.

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